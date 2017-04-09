Жители возмущены подходом к организации работ по вывозу мусора в Арбеково ЖКХ

Пенза, 9 апреля 2017. PenzaNews. Жители крайне возмущены организацией работ по вывозу бытового мусора в районе проспекта Строителей и улицы Глазунова в Пензе, а также бездействием лиц, осуществляющих контроль за данной сферой.

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Предметом недовольства стал мусорный бак, установленный во дворе многоквартирных домов в непосредственной близости от магазина «Пятерочка» по адресу: проспект Строителей, 19А.

По словам граждан, вот уже несколько дней подряд при вывозе мусора бак ставят не на специально предусмотренную для этого огороженную площадку, а прямо на пешеходную дорожку, в результате чего людям пройти по ней невозможно.

«Иначе как вредительством это не назовешь. Мы неоднократно обращали внимание на проблему через портал «Открытая Пенза», но это дает разовый эффект. После жалобы бак задвигают подальше, а спустя некоторое время все повторяется», — сообщила ИА «PenzaNews» одна из местных жительниц.

Она добавила, что такой поход коммунальщиков негативно сказывается на экологической обстановке.

«Мало того, что огороженная площадка незаасфальтирована, из-за чего мусор из переполненного контейнера падает на землю, так теперь он еще и разбросан далеко за ее пределами. Представляете, что здесь происходит после дождя?» — отметила собеседница агентства.

Жительница двора высказала мнение, что решению таких проблем в Год экологии необходимо уделить особое внимание.

«Идеальным вариантом было бы обустройство крытой контейнерной площадки, которая, я уверена, не должна находиться вплотную к пешеходной дорожке. Но все мы понимаем, что денег постоянно не хватает, поэтому самый простой вариант — вывозить мусор нормально, чтобы после этого бак стоял на своем месте, а не преграждал дорогу», — сказала она.