Мэр Пензы оценил ход работ по благоустройству кладбищ ЖКХ

Пенза, 9 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев оценил ход работ по благоустройству кладбищ после зимы и их подготовке к наплыву жителей, которые захотят навестить могилы своих родных и близких.

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Во время посещения Ново-Западного кладбища он сделал замечание относительно состояния мусорных контейнеров.

По словам директора МУП «Спецбюро» Вадима Костина, последний раз вывоз осуществлялся в воскресенье, 9 апреля, в 6.00.

«Следующий запланирован на завтра. До 8.00 здесь уже ничего не будет», — пообещал он.

Также Вадим Костин заверил, что вопрос с водой будет решен за счет наполнения специальных баков.

В свою очередь мэр Пензы отметил, за этим необходимо следить самым тщательным образом.

«Проблем не должно быть ни с чистотой, ни с водой», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, мэр также посетил Ахунское и Восточное кладбища, где дал ряд поручений, касающихся благоустройства и ремонта подъездных дорог.