16:50:06 Воскресенье, 9 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Мэр Пензы распорядился убрать с улиц мешки с мусором после субботника

15:14 | 09.04.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 9 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился убрать с улиц мешки с мусором, которые остались после общегородского субботника, проведенного 8 апреля.

Мэр Пензы распорядился убрать с улиц мешки с мусором после субботника

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Субботник закончился еще вчера. О его проведении должна напоминать чистота, а не оставленный после работ мусор», — отметил он, давая соответствующее поручение главам администраций районов города по итогам объезда города в воскресенье, 9 апреля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, во время посещения Первомайского района Виктор Кувайцев вместе со своим заместителем Юрием Ильиным и зампредом областного правительства Дмитрием Семеновым также оценили темпы строительства центра сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» и ремонта дорог.
Актуальное
Читайте также
Раскрыта кража продукции и денег из торгового павильона под Пензой Мэр Пензы оценил ход работ по благоустройству кладбищ
Двое жителей Пензенской области подозреваются в краже солений, водки, вина и конфет В Пензе ранее судимая женщина подозревается в краже духов
В Чемодановке раскрыта кража денег из столовой сельхозкооператива Семья Левиных победила по итогам пензенского фестиваля «Папа, мама, я — спортивная семья»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама