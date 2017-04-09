Мэр Пензы распорядился убрать с улиц мешки с мусором после субботника ЖКХ

Пенза, 9 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился убрать с улиц мешки с мусором, которые остались после общегородского субботника, проведенного 8 апреля.

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«Субботник закончился еще вчера. О его проведении должна напоминать чистота, а не оставленный после работ мусор», — отметил он, давая соответствующее поручение главам администраций районов города по итогам объезда города в воскресенье, 9 апреля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, во время посещения Первомайского района Виктор Кувайцев вместе со своим заместителем Юрием Ильиным и зампредом областного правительства Дмитрием Семеновым также оценили темпы строительства центра сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» и ремонта дорог.