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В Кузнецке запущена процедура акционирования МУП «Горэлектросеть»

15:33 | 10.04.2017 | ЖКХ

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Кузнецк, 10 апреля 2017. PenzaNews. Процесс акционирования муниципального унитарного предприятия «Горэлектросеть» запущен в городе Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке запущена процедура акционирования МУП «Горэлектросеть»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сейчас проходит регистрация муниципальной собственности, постановка на кадастровый учет объектов электросетевого хозяйства, которые затем войдут в состав имущественного комплекса «Горэлектросети», — сообщил ИА «PenzaNews» председатель комитета по управлению имуществом администрации Кузнецка Павел Садовников в понедельник, 10 апреля.

Он пояснил, что после этого предстоит провести оценку имущества.

«Это порядка 500 объектов электросетевого хозяйства — движимое имущество и недвижимость в виде зданий, строений и сооружений», — уточнил собеседник агентства.

По словам Павла Садовникова, эту работу намечено завершить к июлю.

«Пока это будет муниципальная собственность, […] а уже потом, какой пакет продавать и по какой цене, будет решать собрание представителей», — сказал глава комитета.

Как сообщает пресс-служба администрации Кузнецка, в планах — приватизация и других предприятий. Обсуждается передача ООО «Компьюлинк» в концессию городской системы водоснабжения и водоотведения, проходит процедура согласования существенных условий соглашения.

Кроме того, предложено преобразовать МУП «Ритуал» в общество с ограниченной ответственностью с целью приватизации.

МУП «Жилищно-коммунальный комплекс «Кристалл» планируется ликвидировать.

МКУП «Дорсервис» и «Зеленый город» намечено преобразовать в муниципальное унитарное предприятие.

Согласно официальным данным, приватизация муниципального имущества принесла в бюджет Кузнецка в 2016 году 17 млн. рублей.
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