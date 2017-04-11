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В Пензе должна быть европейская чистота — мэр

12:37 | 11.04.2017 | ЖКХ

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Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Власть и общество сообща должны приложить усилия для того, чтобы в Пензе была европейская чистота. Такое мнение высказал глава администрации города Виктор Кувайцев.

В Пензе должна быть европейская чистота — мэр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Оценивая результаты проделанной работы и сравнивая с прошлыми годами, можно увидеть, что сделано много. Но сейчас стандарты изменись, уровень требований возрос. Пенза — современный европейский город, и чистота здесь должна быть европейская», — сказал он в ходе обсуждения вопросов благоустройства со своими заместителями и главами администраций районов города во вторник, 11 апреля.

Виктор Кувайцев поручил главам администраций районов осуществлять ежедневный контроль за ходом уборки в микрорайонах.

«Управляющие организации не должны оставаться в стороне. Дворовые территории нужно убирать, мусор вывозить, с людьми беседовать. Если не понимают добром, составлять протоколы об административной ответственности и штрафовать», — поставил задачу мэр.

Он отметил, что хотя у жителей и высокие требования к коммунальным службам, общая культура пока оставляет желать лучшего.

«Нужно работать с людьми, вовлекать их в реализацию программы по созданию комфортной среды, предлагать участвовать в конкурсах на грантовую поддержку планов благоустройства своего двора, воспитывать гражданскую позицию, любовь к своему городу. Тогда и будет результат», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.
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