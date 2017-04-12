00:06:08 Четверг, 13 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Никольске из-за срыва затвора плотины подтопило три двора

19:45 | 12.04.2017 | ЖКХ

Печать

Никольск, 12 апреля 2017. PenzaNews. Подтопление территории трех частных домовладений в городе Никольске Пензенской области произошло в результате срыва деревянного затвора плотины на реке Маис в среду, 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

В Никольске из-за срыва затвора плотины подтопило три двора

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

По данным ведомства, из нижнего пруда ушло около 90 тыс. кубометров воды.

В итоге оказались подтоплены дома, расположенные по адресам: улица Баумана, 6; улица Комсомольская, 1Б; улица Гвардейская, 5А.

«В указанных домах были подтоплены подвалы, территории приусадебных участков, надворные постройки. Оказались залитыми по уровню порогов три легковых автомобиля. В жилые дома вода не заходила», — прокомментировал случившееся замначальника отдела организации защиты населения и пожарной безопасности управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Заур Юсупов.

В ближайшее время планируется оценить причиненный жильцам ущерб.

Сложившуюся ситуацию намечено обсудить на заседании областной паводковой комиссии, которое состоится в четверг, 13 апреля.
Актуальное
Читайте также
Вице-мэр Пензы попросил у депутатов помощи в поиске инвесторов Зампред пензенской гордумы предложил составлять бизнес-планы для инвесторов
В Пензе проверка показала нехватку транспорта на маршруте №54 Сотрудники МЧС будут дежурить в пензенских храмах в пасхальную ночь
Пожарную безопасность пензенских детских лагерей возьмут на особый контроль В Пензе за год автобусы и троллейбусы перевезли почти 40 млн. пассажиров
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама