В Никольске из-за срыва затвора плотины подтопило три двора ЖКХ

Никольск, 12 апреля 2017. PenzaNews. Подтопление территории трех частных домовладений в городе Никольске Пензенской области произошло в результате срыва деревянного затвора плотины на реке Маис в среду, 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

По данным ведомства, из нижнего пруда ушло около 90 тыс. кубометров воды.

В итоге оказались подтоплены дома, расположенные по адресам: улица Баумана, 6; улица Комсомольская, 1Б; улица Гвардейская, 5А.

«В указанных домах были подтоплены подвалы, территории приусадебных участков, надворные постройки. Оказались залитыми по уровню порогов три легковых автомобиля. В жилые дома вода не заходила», — прокомментировал случившееся замначальника отдела организации защиты населения и пожарной безопасности управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Заур Юсупов.

В ближайшее время планируется оценить причиненный жильцам ущерб.

Сложившуюся ситуацию намечено обсудить на заседании областной паводковой комиссии, которое состоится в четверг, 13 апреля.