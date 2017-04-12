В Никольске из-за срыва затвора плотины подтопило три двора
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Никольск, 12 апреля 2017. PenzaNews. Подтопление территории трех частных домовладений в городе Никольске Пензенской области произошло в результате срыва деревянного затвора плотины на реке Маис в среду, 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.
Фото: Uprgkh.pnzreg.ru
По данным ведомства, из нижнего пруда ушло около 90 тыс. кубометров воды.
В итоге оказались подтоплены дома, расположенные по адресам: улица Баумана, 6; улица Комсомольская, 1Б; улица Гвардейская, 5А.
«В указанных домах были подтоплены подвалы, территории приусадебных участков, надворные постройки. Оказались залитыми по уровню порогов три легковых автомобиля. В жилые дома вода не заходила», — прокомментировал случившееся замначальника отдела организации защиты населения и пожарной безопасности управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Заур Юсупов.
В ближайшее время планируется оценить причиненный жильцам ущерб.
Сложившуюся ситуацию намечено обсудить на заседании областной паводковой комиссии, которое состоится в четверг, 13 апреля.