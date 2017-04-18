До пензенского поселка Лесной проложат новый водопровод ЖКХ

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Строительство магистральной водопроводной сети до поселка Лесной города Пензы и устройство водоотведения планируется осуществить в 2017 году в связи со значительным износом существующих коммуникаций.

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Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, проектно-сметная документация на эти работы была разработана в 2014 году за счет бюджета города, прошла экспертизу и получила положительное заключение.

Обустройство магистральной водопроводной сети до поселка Лесной включено в подпрограмму «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы», которая входит муниципальную программу «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2020 годы».

В бюджете Пензы на 2017 год запланирована сумма в размере 3 млн. рублей на строительно-монтажные работы.

Кроме того, управление градостроительства и архитектуры мэрии направило письмо на имя главы администрации города Виктора Кувайцева с просьбой о выделении дополнительных 26 млн. 900 тыс. рублей на строительство объекта.