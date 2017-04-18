В Засечном будет приостановлено газоснабжение некоторых домов ЖКХ

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Газоснабжение некоторых домов, расположенных в селе Засечном Пензенской области, будет приостановлено в период с 10.00 вторника, 16 мая, до 16.00 следующего дня.

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Как сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», данная мера вводится в связи с необходимостью проведения ремонтных работ компанией «Метан».

Отключение затронет абонентов, проживающих по следующим адресам: улица Механизаторов, дома с №1 по №19, улица Шоссейная, с №1 по №185, проезд Шоссейный, с №1 по №22, улица Новосовхозная, с №1 по №16, улица Новая, с №1 по №34, улица Первомайская, с №1 по №34, улица Зеленая, с №1 по №49, улица Школьная, с №1 по №48, улица Набережная, с №1 по №28, улица Заливная, с №1 по №15, улица Овражная, с №1 по №41, улица Тихая, с №1 по №67, улица Подгорная, с №1 по №130.

Кроме того, будет приостановлено газоснабжение домов по адресам: улица Новодачная, с №1 по №11, улица Нагорная, с №1 по №59, улица Молодежная, с №1 по №97, улица Северная, с №1 по №20, 2-й Шоссейный проезд, Школьный проезд, переулок Молодежный, улицы Садовая, Луговая, Спортивная, Речная, улица Дачная, с №1 по №26, а также улица Совхозная, дома с №1 по №19.