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Мэр Пензы проверил ход работ по сносу аварийного дома на улице Крупской

19:26 | 18.04.2017 | ЖКХ

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Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вместе со своим заместителем Юрием Ильиным проверил ход работ по сносу аварийного дома №2 на улице Крупской, расселение которого затянулось из-за одного собственника, в итоге все-таки согласившегося на переезд в новую квартиру.

Мэр Пензы проверил ход работ по сносу аварийного дома на улице Крупской

Фото: Penza-gorod.ru

«Необходимо параллельно со сносом проводить работу по очистке площадки от строительного мусора, а также освобождению земельного участка от самовольно установленных подсобных построек, чтобы в дальнейшем можно было его сформировать и предложить к реализации для пополнения доходной части бюджета», — отметил он.

Как доложил заместитель директора департамента ЖКХ города Денис Леонтьев, на данный момент по этапу 2016 года снесено 90 домов, в том числе на 22 объектах завершается зачистка площадок.

По его словам, по этапу 2017 года планируется снести 59 аварийных домов. Снесены четыре дома по адресам: улица Ухтомского, 2А; улица Сосновая, 4; улица Ермака, 40; улица Павлова, 46.

Кроме того, ведутся работы по сносу 10 аварийных многоквартирных домов: на улице Перекоп, 2; улице Терновского, 8; улице Локомотивной, 37; улице Чехова, 53; улице Локомотивной, 51; улице Пожарского, 2; улице Рузаевской, 2А; улице Ботанической, 11; 1-м Литовском проезде, 3; 3-м Окружном проезде, 5.

Готовятся документы для передачи четырех аварийных домов в оперативное управление департамент ЖКХ Пензы для производства работ по сносу, сообщает пресс-служба мэрии.
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