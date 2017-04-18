Мэр Пензы проверил ход работ по сносу аварийного дома на улице Крупской ЖКХ

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вместе со своим заместителем Юрием Ильиным проверил ход работ по сносу аварийного дома №2 на улице Крупской, расселение которого затянулось из-за одного собственника, в итоге все-таки согласившегося на переезд в новую квартиру.

Фото: Penza-gorod.ru

«Необходимо параллельно со сносом проводить работу по очистке площадки от строительного мусора, а также освобождению земельного участка от самовольно установленных подсобных построек, чтобы в дальнейшем можно было его сформировать и предложить к реализации для пополнения доходной части бюджета», — отметил он.

Как доложил заместитель директора департамента ЖКХ города Денис Леонтьев, на данный момент по этапу 2016 года снесено 90 домов, в том числе на 22 объектах завершается зачистка площадок.

По его словам, по этапу 2017 года планируется снести 59 аварийных домов. Снесены четыре дома по адресам: улица Ухтомского, 2А; улица Сосновая, 4; улица Ермака, 40; улица Павлова, 46.

Кроме того, ведутся работы по сносу 10 аварийных многоквартирных домов: на улице Перекоп, 2; улице Терновского, 8; улице Локомотивной, 37; улице Чехова, 53; улице Локомотивной, 51; улице Пожарского, 2; улице Рузаевской, 2А; улице Ботанической, 11; 1-м Литовском проезде, 3; 3-м Окружном проезде, 5.

Готовятся документы для передачи четырех аварийных домов в оперативное управление департамент ЖКХ Пензы для производства работ по сносу, сообщает пресс-служба мэрии.