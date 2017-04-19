В Пензе коммунальная техника вышла на уборку улиц от снега ЖКХ

Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. 26 единиц снегоуборочной техники и еще 18 — летней задействованы на дорогах Пензы в среду, 19 апреля.

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Как сообщил директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов, работники предприятия обрабатывают проезжую часть противогололедными реагентами, а также убирают образовавшуюся снежную кашу с дороги.

В ходе утреннего объезда города мэр Виктор Кувайцев поручил Вячеславу Голохвастову организовать работы по очистке дорог в непрерывном режиме.

«Мы должны привлечь максимальные ресурсы для создания нормальных условий в этой ситуации на проезжей части, обеспечив безопасный режим передвижения автотранспортных средств», — сказал он.

В администрации Пензы призвали автомобилистов, которые уже заменили резину на летнюю, быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим.