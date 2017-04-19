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Вице-мэр Пензы раскритиковал качество благоустройства после земляных работ

20:03 | 19.04.2017 | ЖКХ

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Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин подверг резкой критике качество восстановления благоустройства, нарушенного при проведении земляных работ.

Вице-мэр Пензы раскритиковал качество благоустройства после земляных работ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Большие претензии к ресурсоснабжающим организациям. Места проводимых работ не соответствуют никаким требованиям — восстановленные участки после ремонта либо выше на 5 см дорожного полотна, либо образуют провалы. Если асфальтовое покрытие еще не восстановлено, почему не выставляете предупреждающие знаки? Такое отношение недопустимо. За каждый подобный случай на организацию будет наложен штраф», — сказал он, обращаясь к ответственным лицам в ходе заседания штаба по вопросам ЖКХ, которое состоялось в мэрии в среду, 19 апреля.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, на контроле департамента ЖКХ города находится 371 разрытие, из которых 124 — по грунту, 247 — по асфальтовому покрытию.

Восстановлено благоустройство на 95 объектах.

Кроме того, ведется работа по поднятию колодцев.
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