Вице-мэр Пензы раскритиковал качество благоустройства после земляных работ ЖКХ

Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин подверг резкой критике качество восстановления благоустройства, нарушенного при проведении земляных работ.

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«Большие претензии к ресурсоснабжающим организациям. Места проводимых работ не соответствуют никаким требованиям — восстановленные участки после ремонта либо выше на 5 см дорожного полотна, либо образуют провалы. Если асфальтовое покрытие еще не восстановлено, почему не выставляете предупреждающие знаки? Такое отношение недопустимо. За каждый подобный случай на организацию будет наложен штраф», — сказал он, обращаясь к ответственным лицам в ходе заседания штаба по вопросам ЖКХ, которое состоялось в мэрии в среду, 19 апреля.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, на контроле департамента ЖКХ города находится 371 разрытие, из которых 124 — по грунту, 247 — по асфальтовому покрытию.

Восстановлено благоустройство на 95 объектах.

Кроме того, ведется работа по поднятию колодцев.