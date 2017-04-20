В Пензе у семи домов изменен способ накопления средств на капремонт ЖКХ

Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Средства на капитальный ремонт семи многоквартирных домов Пензы теперь будут аккумулироваться не на спецсчетах, как раньше, а на общем счете регоператора.

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Как сообщается на сайте Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области, изменение способа накопления произведено в соответствии с ч. 7 ст. 189 Жилищного кодекса РФ, в которой говорится о невыполнении работ в срок, установленный региональной программой.

Речь идет о домах, расположенных по адресам: проспект Строителей, 42; улица Бородина, 5 и 25; улица Клары Цеткин, 53; улица Ладожская, 47; улица Луначарского, 8; улицы Суворова/Кулакова, 145/12.