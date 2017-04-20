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В Пензе управляющим компаниям рекомендовано не пускать жильцов к подвалы

16:07 | 20.04.2017 | ЖКХ

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Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Главный государственный жилищный инспектор Пензенской области Инна Левченко рекомендовала сотрудникам управляющих компаний ограничивать свободный доступ жильцов в подвалы многоквартирных домов.

В Пензе управляющим компаниям рекомендовано не пускать жильцов к подвалы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У нас некоторые сердобольные граждане любят там разводить животных, имеют доступ и прикрываются таким [...] псевдомилосердием что ли, подчас в ущерб себе. Не надо брать это во внимание», — сказала она в ходе совещания с представителями управляющих компаний и ответственных ведомств в четверг, 20 апреля.

Инна Левченко подчеркнула, что в своей деятельности УК должны руководствоваться установленными правилами.

«Доступ должен быть для ваших сотрудников и работников аварийных служб, то есть больше никаких там субъектов быть не должно», — подчеркнула главный государственный жилищный инспектор региона.

Инна Левченко попросила также не забывать, что вентиляционные отверстия подвалов должны быть закрыты решетками.
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