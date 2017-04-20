Инна Левченко призвала представителей УК помочь пензенцам с заявками на благоустройство ЖКХ

Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Главный государственный жилищный инспектор Пензенской области Инна Левченко призвала представителей управляющих компаний и работников ЖКХ оказать жителям помощь при подготовке заявок на участие в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды».

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«Минстрой Российской Федерации призывает органы жилищного надзора вступить в эту программу в виде, так сказать, арбитра, то есть посредством оказания практической помощи в проведении общих собраний, в оформлении протоколов», — пояснила она в ходе совещания с представителями управляющих компаний и ответственных ведомств в четверг, 20 апреля.

Обсуждая мероприятия, которые планируется реализовать по соответствующим муниципальным программам, Инна Левченко акцентировала внимание на необходимости включить все устанавливаемые во дворах элементы благоустройства, в том числе детские площадки, в состав общего имущества дома.

«Содержать их должны собственники», — сказала она.