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Инна Левченко призвала представителей УК помочь пензенцам с заявками на благоустройство

16:35 | 20.04.2017 | ЖКХ

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Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Главный государственный жилищный инспектор Пензенской области Инна Левченко призвала представителей управляющих компаний и работников ЖКХ оказать жителям помощь при подготовке заявок на участие в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды».

Инна Левченко призвала представителей УК помочь пензенцам с заявками на благоустройство

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Минстрой Российской Федерации призывает органы жилищного надзора вступить в эту программу в виде, так сказать, арбитра, то есть посредством оказания практической помощи в проведении общих собраний, в оформлении протоколов», — пояснила она в ходе совещания с представителями управляющих компаний и ответственных ведомств в четверг, 20 апреля.

Обсуждая мероприятия, которые планируется реализовать по соответствующим муниципальным программам, Инна Левченко акцентировала внимание на необходимости включить все устанавливаемые во дворах элементы благоустройства, в том числе детские площадки, в состав общего имущества дома.

«Содержать их должны собственники», — сказала она.
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