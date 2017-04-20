00:02:24 Пятница, 21 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Лишь каждая седьмая заявка на перенос сроков капремонта отвечает требованиям — Левченко

17:28 | 20.04.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Только каждая седьмая заявка на перенос сроков капитального ремонта многоквартирных домов в Пензенской области на более ранний период соответствует установленным требованиям. Об этом сообщила главный государственный жилищный инспектор региона Инна Левченко.

Лишь каждая седьмая заявка на перенос сроков капремонта отвечает требованиям — Левченко. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодняшний день в управление [Госжилстройтехинспекции Пензенской области] поступило порядка 200 пакетов документов на перенос срока, но всего лишь 27 из них соответствуют требованиям», — сказала она в ходе совещания с представителями управляющих компаний и ответственных ведомств в четверг, 20 апреля.

Инна Левченко напомнила, что в декабре 2016 года был утвержден порядок проведения мониторинга техсостояния МКД, а 17 апреля правительство Пензенской области внесло изменения в порядок использования критериев при определении очередности в региональной программе капремонта, которое еще не вступило в силу.

В связи с этим руководитель Госжилстройтехинспекции призвала сотрудников УК самым внимательным образом подойти к вопросу подготовки документации о переносе сроков.

«В первую очередь это должен быть и ваш тоже интерес, чтобы отремонтировать все-таки капитально — например, кровлю еще на 10–15 лет, а не латать ее после каждого дождя. Вам это должно быть точно так же интересно, как и гражданам, которые в этих домах проживают», — подчеркнула Инна Левченко.
Актуальное
Читайте также
Фолк-группа из Москвы даст благотворительный концерт в Пензе в поддержку детей с ДЦП В Пензенской области жильцам домов без приборов учета сделают перерасчет за отопление
В Пензенской области в I квартале зафиксировано пять случаев бешенства животных Инна Левченко призвала представителей УК помочь пензенцам с заявками на благоустройство
В Тамале состоящий на учете нарколога и психиатра мужчина лишен водительских прав В Пензе управляющим компаниям рекомендовано не пускать жильцов к подвалы
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама