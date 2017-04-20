Лишь каждая седьмая заявка на перенос сроков капремонта отвечает требованиям — Левченко ЖКХ

Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Только каждая седьмая заявка на перенос сроков капитального ремонта многоквартирных домов в Пензенской области на более ранний период соответствует установленным требованиям. Об этом сообщила главный государственный жилищный инспектор региона Инна Левченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодняшний день в управление [Госжилстройтехинспекции Пензенской области] поступило порядка 200 пакетов документов на перенос срока, но всего лишь 27 из них соответствуют требованиям», — сказала она в ходе совещания с представителями управляющих компаний и ответственных ведомств в четверг, 20 апреля.

Инна Левченко напомнила, что в декабре 2016 года был утвержден порядок проведения мониторинга техсостояния МКД, а 17 апреля правительство Пензенской области внесло изменения в порядок использования критериев при определении очередности в региональной программе капремонта, которое еще не вступило в силу.

В связи с этим руководитель Госжилстройтехинспекции призвала сотрудников УК самым внимательным образом подойти к вопросу подготовки документации о переносе сроков.

«В первую очередь это должен быть и ваш тоже интерес, чтобы отремонтировать все-таки капитально — например, кровлю еще на 10–15 лет, а не латать ее после каждого дождя. Вам это должно быть точно так же интересно, как и гражданам, которые в этих домах проживают», — подчеркнула Инна Левченко.