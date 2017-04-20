В Пензенской области жильцам домов без приборов учета сделают перерасчет за отопление ЖКХ

Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Перерасчет платы за отопление будет произведен жильцам многоквартирных домов в Пензенской области, не оборудованных общедомовыми приборами учета, в связи с отменой повышающего коэффициента. Об этом сообщил заместитель начальника Госжилстройтехинспекции региона Александр Киндаев.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Отопление — самый большой платеж в совокупном платеже за коммунальные услуги. Ранее потребитель платил 1,4 повышающий коэффициент к нормативу потребления — до 1 января 2017 года. С 1 января 2017 года предполагалось, что повышающий коэффициент будет 1,5», — напомнил он в ходе совещания с представителями управляющих компаний и ответственных ведомств в четверг, 20 апреля.

Александр Киндаев пояснил, что коэффициент был отменен с 1 января в связи с постановлением правительства РФ от 27 февраля 2017 №232 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации».

«Жителям, которые получили повышающий коэффициент, получается, нужно произвести перерасчет», — сказал замначальника ведомства.

В свою очередь главный государственный жилищный инспектор Пензенской области Инна Левченко добавила, что с прошлого отопительного сезона число домов, к которым применялась эта норма, уменьшилось более чем в 11 раз.

«Количество «неоприборенных» домов сократилось с 236 до порядка 20, то есть таких домов немного, но они есть», — уточнила она.