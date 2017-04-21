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Набережную Суры в Пензе включат в программу формирования современной городской среды

18:16 | 21.04.2017 | ЖКХ

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Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Общественная территория «Набережная реки Суры» будет включена в программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год». Такое решение принято на заседании комиссии, которой предстоит оценить все поступившие заявки.

Набережную Суры в Пензе включат в программу формирования современной городской среды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, по направлению «общественные территории» подано 59 заявок.

«Из них 49 были за набережную реки Суры, одна — за территорию на улице Терновского, 190, остальные девять оформлены с нарушениями», — пояснили в администрации Пензы.

В пресс-службе добавили, что протокол рассмотрения и оценки предложений будет размещен на официальном сайте мэрии в течение трех рабочих дней.
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