Набережную Суры в Пензе включат в программу формирования современной городской среды
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Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Общественная территория «Набережная реки Суры» будет включена в программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год». Такое решение принято на заседании комиссии, которой предстоит оценить все поступившие заявки.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, по направлению «общественные территории» подано 59 заявок.
«Из них 49 были за набережную реки Суры, одна — за территорию на улице Терновского, 190, остальные девять оформлены с нарушениями», — пояснили в администрации Пензы.
В пресс-службе добавили, что протокол рассмотрения и оценки предложений будет размещен на официальном сайте мэрии в течение трех рабочих дней.