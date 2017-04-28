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В мае около 20 тыс. жителей Пензы получат квитанции нового образца

17:10 | 28.04.2017 | ЖКХ

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Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Около 20 тыс. жителей Пензы, которые находятся на прямом расчете с компаниями «ТНС энерго Пенза» и «Горводоканал», получат в мае объединенные квитанции на оплату электроэнергии, водоснабжения и водоотведения за апрель 2017 года.

В мае около 20 тыс. жителей Пензы получат квитанции нового образца

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам первого заместителя гендиректора ООО «ТНС энерго Пенза» Вениамина Африканова, для жителей принципиально ничего не изменится — теперь две разные квитанции будут помещены на одном листе, поделенном пополам.

Он пояснил, что оплачивать выставленные к оплате суммы потребители смогут, как и прежде.

Вениамин Африканов уточнил, что в мае квитанции нового образца получат только те жители Пензы, находящиеся на прямом расчете с обоими поставщиками, данные которых полностью совпали в базах двух компаний.

«В Ленинском районе это 3,5 тыс., Первомайском районе — 5,5 тыс, Октябрьском районе — 5 тыс. и Железнодорожном районе — 5,5 тыс. [потребителей]», — сказал первый замруководителя ООО «ТНС энерго Пенза».

По его словам, изменения затронут преимущественно частный сектор и небольшую часть жителей многоквартирных домов.

Вениамин Африканов отметил, что объединенные квитанции придут жителям Пензы в период с 12 по 15 мая.

Он пояснил, что изменения обусловлены стремлением оптимизировать затраты на выставление счетов за услуги ЖКХ.

«ТНС энерго Пенза» полностью берет на себя расходы, связанные с печатью и доставкой этого платежного документа, то есть у «Водоканала» будет складываться экономия, которая, как мы рассчитываем, будет направляться на погашение задолженности [...] перед поставщиками, в том числе и по электроэнергии», — резюмировал Вениамин Африканов.
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