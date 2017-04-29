Октябрьский район Пензы после месячника по благоустройству получит 1 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 29 апреля 2017. PenzaNews. Октябрьский район Пензы, территория которого признана самой чистой по итогам месячника по благоустройству, получит в качестве поощрения 1 млн. рублей. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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По его словам, денежные средства будут направлены на то, чтобы сделать район еще уютнее и чище.

Глава администрации Пензы добавил, что за второе место Железнодорожному району будет выделено 750 тыс. рублей, а разделившим третье место Первомайскому и Ленинскому — по 500 тыс. рублей.

«Город заметно преобразился, стал уютнее. Хочется выразить большую благодарность всем, кто принимал участие в месячнике», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.