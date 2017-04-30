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В Пензенской области в месячнике по благоустройству приняли участие 320 тыс. человек

11:58 | 30.04.2017 | ЖКХ

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Пенза, 30 апреля 2017. PenzaNews. Более 320 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, организованных в Пензенской области в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов в период с 20 марта по 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

В Пензенской области в месячнике по благоустройству приняли участие 320 тыс. человек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным ведомства, в работах было задействовано около 2,4 тыс. единиц техники.

По итогам месячника ликвидировано 2 тыс. 468 несанкционированных свалок, вывезено около 4,7 тыс. кубометров мусора.

Финальным мероприятием стал областной субботник, который состоялся 29 апреля. В нем приняли участие более 156 тыс. человек, было задействовано около 1,3 тыс. единиц техники.

Неравнодушные жители совместно с коммунальными службами ликвидировали 672 несанкционированные свалки. Было вывезено около 2,9 тыс. кубометров мусора, посажено почти 10 тыс. деревьев и кустарников.
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