В Пензе за два месяца после ремонта восстановлено благоустройство почти на 300 объектах ЖКХ

Пенза, 1 мая 2017. PenzaNews. Ресурсоснабражющие организации восстановили благоустройство на 271 объекте в Пензе после аварийно-ремонтных работ в период с 1 марта по 1 мая. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

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В ходе объезда города в понедельник, 1 мая, он доложил мэру Виктору Кувайцеву, что с асфальтобетонным покрытием восстановлено 132 объекта, а 139 — с грунтовым покрытием.

По словам Юрия Ильина, наибольший объем работ выполнили ООО «Горводоканал» — 97 объектов, ЗАО «ПГЭС» — 73, МКП «Теплоснабжение Пензы» — 51, АО «Пензтеплоснабжение» — 29.

Юрий Ильин добавил, что с начала года выявлено 79 просадок и деформаций дорожного покрытия на объектах, находящихся на гарантийном обслуживании после осуществления земляных работ.

Он уточнил, что в настоящее время устранены 34 просадки, сообщает пресс-служба мэрии.