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В Заре чиновники обсудили ход переселения граждан из аварийного жилья

19:00 | 04.05.2017 | ЖКХ

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Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Ход реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья стал главной темой выездного совещания, которое мэр Пензы Виктор Кувайцев провел в микрорайоне Заря в четверг, 4 мая.

В Заре чиновники обсудили ход переселения граждан из аварийного жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил начальник городского управления капитального строительства Игорь Умнов, в рамках контракта возводится 12 домов, семь из которых введены в эксплуатацию.

По его словам, еще по одному дому завершены строительно-монтажные работы, начато благоустройство.

Другими важными вопросами, которые рассмотрели собравшиеся, стали ситуация с регистрацией жилья в муниципальную собственность, а также взаимодействие с жителями, которые должны переселиться в рамках программы.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что необходимо мобилизовать все силы для сдачи всех домов в срок.

«Мы понимаем свою долю ответственности. Нам надо эту программу выполнить», — сказал он, обращаясь к собравшимся.

Глава администрации города напомнил, что в прошлом году были поставлены масштабные задачи, однако муниципалитет с ними справился.

«Ни в один год мы не переселяли такое большое количество человек, как в 2016-м. Тем не менее, справились, и сейчас это сделаем. Я в этом уверен», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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