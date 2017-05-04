Пензенская прокуратура вскрыла грубые нарушения при реализации программы переселения ЖКХ

Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области вскрыли грубейшие нарушения, допущенные на каждом этапе реализации программы переселении граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Так, большая часть домов признаны аварийными с нарушениями порядка. Уполномоченными лицами допускается принятие необоснованных заключений по результатам оценки технического состояния жилых зданий. Сроки расселения домов, не вошедших в адресные программы, устанавливаются произвольно, без учета их опасности для жизни и здоровья неопределенного круга лиц», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что из-за несвоевременных действий чиновников люди, которые не согласны на переезд в предлагаемые им квартиры, вынуждены по нескольку лет жить в недопустимых условиях, а это в свою очередь создает риск неисполнения мероприятий программы в срок.

«Повсеместно закупка жилья осуществлялась без конкурсов, аукционная документация составлялась под конкретных лиц, выявлялись факты нецелевого использования земельных участков, самовольного строительства, ввода в эксплуатацию недостроенных домов. После прокурорского вмешательства в трех муниципальных образованиях приняты меры к устранению недостатков в строительстве», — сказала Светлана Артамонова.

Старший помощник прокурора отметила, что только с начала 2017 года надзорное ведомство выявило 85 нарушений закона в этой сфере — внесено 33 представления, возбуждено шесть дел об административных правонарушениях.

«Кроме того, продолжается расследование двух уголовных дел, возбужденных в связи с недопустимым качеством жилья в двух муниципальных образованиях», — добавила собеседница агентства.

Она сообщила, что состояние дел в этой сфере будет обсуждаться на расширенном межведомственном совещании руководителей правоохранительных органов, которое состоится ровно через неделю — в четверг, 11 мая.