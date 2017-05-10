В Пензе перенесли совещание, посвященное нарушениям при переселении граждан ЖКХ

Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Межведомственное совещание по вопросам состояния законности при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья и обеспечении квартирами детей-сирот, которое планировалось провести в Пензе 11 мая, перенесено на будущую неделю. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она уточнила, что мероприятие состоится в четверг, 18 мая.

«На совещание приглашены губернатор, руководители правоохранительных и контролирующих органов Пензенской области, главы администраций городских округов и муниципальных районов», — пояснила собеседница агентства.