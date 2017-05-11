В Пензе газоснабжение некоторых домов будет приостановлено 25 и 30 мая ЖКХ

Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Газоснабжение ряда домов в Пензе будет временно приостановлено 25 и 30 мая.

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Как сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», это связано с необходимостью проведения ремонтных работ компанией «Метан».

Так, в четверг, 25 мая, с 10.00 до 16.00 отключение газа затронет абонентов, проживающих на улицах Зеленодольской, Пришвина, Блока, Юго-Западной, Верхней и Декоративной.