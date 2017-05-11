В Пензе газоснабжение некоторых домов будет приостановлено 25 и 30 мая

Как сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», это связано с необходимостью проведения ремонтных работ компанией «Метан».
Так, в четверг, 25 мая, с 10.00 до 16.00 отключение газа затронет абонентов, проживающих на улицах Зеленодольской, Пришвина, Блока, Юго-Западной, Верхней и Декоративной.
Во вторник, 30 мая, в период с 9.00 до 16.00 плановое отключение газа ждет жителей некоторых домов, расположенных на улицах Щербакова, Ряжской, Придорожной, 1-й и 2-й Офицерской, Гончарова, Серпуховской, Овощной; проездах Щербакова, 2-м Придорожном, 1-м, 2-м и 3-м Офицерском, Гончарова, а также проспекте Победы. С точным перечнем домов, газоснабжение которых будет приостановлено в этот день, можно ознакомиться на сайте компании «Газпром межрегионгаз Пенза».
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