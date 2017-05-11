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Абонентов в Пензе и области предупредили об отключении газоснабжения на время ремонта

18:19 | 11.05.2017 | ЖКХ

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Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Плановое отключение газоснабжения ждет некоторых абонентов в Пензенской области в текущем месяце.

Абонентов в Пензе и области предупредили об отключении газоснабжения на время ремонта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», в связи с проведением ремонтных работ компанией «Метан» в четверг, 25 мая, с 10.00 до 16.00 будет отключено газоснабжение домов, расположенных в Пензе на улицах Зеленодольской, Пришвина, Блока, Юго-Западной, Верхней и Декоративной.

Кроме того, в связи проведением ООО «Газпром трансгаз Самара» с 8.00 вторника, 30 мая, ремонтных работ, которые рассчитаны на 24 часа, будет приостановлено газоснабжение абонентов в Кузнецком районе — селах Анненково, Сюзюм, Махалино, Нижнее Аблязово, Радищево, Старый Кряжим, Татарская Пенделка, Тютнярь, а также на станциях Елюзань и Сюзюм.

Помимо этого, по причине проведения ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» ремонтных работ в среду, 31 мая, с 10.00 до 14.00 без газа останутся некоторые абоненты в Бессоновском районе — в селах Александровка, Блохино, Вазерки, Грабово, Кроптово, Мастиновка, Проказна, Пыркино, Степное Полеологово, Чертково и Сергеевка.
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