Под Пензой за злоупотребление полномочиями осужден врио директора МУПа «Универсал» ЖКХ

Малая Сердоба, 18 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 3 года назначено временно исполняющему обязанности МУП ЖКХ «Универсал» Малосердобинского сельсовета Пензенской области, который признан судом виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

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«Установлено, что 51-летний директор муниципального предприятия, имея в собственности нежилое помещение в селе Малая Сердоба, незаконно подключил его к системе центрального водоснабжения без установления приборов учета и заключения соответствующего договора», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Людмила Фомина.

Она уточнила, что с июля 2015 года до 16 августа 2016 года в данном помещении функционировала автомобильная мойка.

«При этом забор воды осуществлялся безвозмездно, без оплаты предоставленных коммунальных услуг», — подчеркнула собеседница агентства.

По ее словам, в результате незаконных действий муниципальному предприятию был причинен материальный ущерб на сумму более 280 тыс. рублей.

«Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за растрату имущества предприятия», — добавила Людмила Фомина.

Она отметила, что приговор в законную силу не вступил.