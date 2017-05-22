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Суд обязал мэрию Кузнецка перенести срок расселения жильцов аварийного дома

10:40 | 22.05.2017 | ЖКХ

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Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Кузнецкий районный суд Пензенской области удовлетворил исковые требования прокурора о признании незаконным бездействия мэрии и установлении разумного срока расселения граждан из аварийного многоквартирного дома №158Г на улице Молодой Гвардии.

Суд обязал мэрию Кузнецка перенести срок расселения жильцов аварийного дома

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что этот дом признан аварийным. Постановлением администрации города Кузнецка срок расселения проживающих в нем граждан предусмотрен не позднее 2031 года, а впоследствии сокращен до 2027 и поставлен в зависимость от наличия средств в бюджете», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, согласно техническому отчету специализированной организации, здание не отвечает требованиям безопасности эксплуатации из-за ряда дефектов, которые привели к увеличению рисков аварийного обрушения конструкций.

«В связи с выявленными нарушениями требований разумности сроков расселения аварийного дома и прав граждан на жилище и безопасность, прокурором Кузнецка в адрес главы администрации города вносилось представление об устранении нарушений жилищного законодательства. Не оспаривая возложенную обязанность, мэрия указала на невозможность исполнения требований прокурора ввиду недостаточности бюджетных средств», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, реализация конституционных права граждан носит императивный характер и не может быть поставлена в зависимость от наличия в бюджете финансовых средств.

Она отметила, что решение суда в законную силу не вступило.
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