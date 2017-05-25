В Пензе пройдет конкурс на должность директора Регионального фонда капремонта ЖКХ

Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Конкурс на замещение должности руководителя Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов будет объявлен в Пензенской области в конце июня.

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Как сообщает пресс-служба регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения, срок полномочий нынешнего директора Регионального фонда капремонта Натальи Моисеевой истекает 23 июня, после чего начнется прием документов.

Среди требований, предъявляемых к кандидатам на должность руководителя фонда, значатся наличие высшего образования по специальности юриспруденция или экономика, опыт работы в сфере строительства или ЖКХ не менее 5 лет, в том числе не менее 3 лет на руководящей должности.

Конкурс будет проходить в три этапа: проверка полноты и достоверности сведений, представленных кандидатом, квалификационный экзамен и индивидуальное собеседование.

Кандидатам на участие в конкурсе необходимо подать среди прочего личное заявление, копию паспорта, документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы, копию трудовой книжки, справку об отсутствии нахождения на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере и анкету.