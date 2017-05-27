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Первый в 2017 году лифт заменен по программе капремонта в Пензе

15:14 | 27.05.2017 | ЖКХ

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Пенза, 27 мая 2017. PenzaNews. Дом №14 на улице Фабричной в Пензе стал первым, в котором в 2017 году произведена замена лифтового оборудования по программе капитального ремонта.

Первый в 2017 году лифт заменен по программе капремонта в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Регионального фонда МКД Пензенской области, пуск лифта состоялся под контролем рабочей комиссии, в состав которой вошли в том числе жильцы дома.

Новый лифт кардинально отличается от прежнего как дизайном, так и техническими характеристиками. К его преимуществам относятся энергоэффективность, высокая степень защиты от вандалов, улучшенная шумоизоляция, повышенная плавность хода и возможность эвакуации пассажиров в случае пожарной тревоги.

Работы по установке нового оборудования выполнила компания «Курс».

Всего на 2017 год в программу включено 69 домов, собственники которых накапливают средства на общем счете регионального оператора, с капитальным ремонтом 263 единиц лифтового оборудования.

При этом в прошлом году уже была произведена замена 137 единиц лифтового оборудования в 20 многоквартирных домах Пензы из плана 2017 года.
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