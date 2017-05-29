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В Пензенской области власть и бизнес намерены реализовать проекты на 1,5 млрд. рублей

12:44 | 29.05.2017 | ЖКХ

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Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Около 150 проектов на общую сумму 1,5 млрд. рублей намечено реализовать в Пензенской области в рамках подписания концессионных соглашений и муниципально-частного партнерства. Об этом сообщил председатель регионального правительства Николай Симонов.

В Пензенской области власть и бизнес намерены реализовать проекты на 1,5 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«К примеру, к реализации запланирован проект по обеспечению работы городских очистных сооружений, выработки тепловой электрической энергии из канализационных стоков в городе Пензе на сумму инвестиций примерно 1 млрд. рублей», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 29 мая.

Николай Симонов отметил, что к 1 мая было заключено девять соглашений на общую сумму примерно 20 млн. рублей.

«Еще в качестве примера: мы планируем в этом году на условиях концессии с компанией «Дамате» реконструкцию очистных сооружений города Нижнего Ломова, что позволит запустить вторую очередь убойного цеха и, естественно, модернизировать очистные сооружения города в целом», — добавил председатель регионального правительства.
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