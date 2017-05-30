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Белозерцев возглавил комиссию по реализации программ формирования комфортной среды

14:50 | 30.05.2017 | ЖКХ

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Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возглавил межведомственную комиссию по обеспечению реализации государственных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды.

Белозерцев возглавил комиссию по реализации программ формирования комфортной среды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ее состав утвержден постановлением главы региона от 29 мая 2017 года.

Заместителем председателя комиссии стал первый зампред областного правительства Андрей Кулинцев.

Куратором проекта является заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

В числе основных задач межведомственной комиссии — обеспечение реализации программ и рассмотрение любого рода вопросов, возникающих в связи с их воплощением в жизнь.

Кроме того, она будет осуществлять контроль и координацию исполнения Пензенской областью условий соглашения, заключенного с Минстроем России в рамках исполнения постановления правительства РФ от 10 февраля 2017 года.

Также в зоне ее ответственности находится предварительное рассмотрение и согласование отчетов Пензенской области по вопросам реализации госпрограммы, направляемых в Минстрой России.
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