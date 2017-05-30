Белозерцев возглавил комиссию по реализации программ формирования комфортной среды ЖКХ

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возглавил межведомственную комиссию по обеспечению реализации государственных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды.

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Ее состав утвержден постановлением главы региона от 29 мая 2017 года.

Заместителем председателя комиссии стал первый зампред областного правительства Андрей Кулинцев.

Куратором проекта является заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

В числе основных задач межведомственной комиссии — обеспечение реализации программ и рассмотрение любого рода вопросов, возникающих в связи с их воплощением в жизнь.

Кроме того, она будет осуществлять контроль и координацию исполнения Пензенской областью условий соглашения, заключенного с Минстроем России в рамках исполнения постановления правительства РФ от 10 февраля 2017 года.

Также в зоне ее ответственности находится предварительное рассмотрение и согласование отчетов Пензенской области по вопросам реализации госпрограммы, направляемых в Минстрой России.