В трех районах Пензенской области на время ремонта частично отключат газоснабжение ЖКХ

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Плановое отключение газоснабжения ждет некоторых абонентов в трех районах Пензенской области 14 и 15 июня.

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Как сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», это связано с проведением ремонтных работ ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Так, в среду, 14 июня, с 06.00 до 15.00 будут отключены от газоснабжения абоненты, проживающие в ряде населенных пунктов Пензенского района. Среди них — Березовая роща, Алферьевка, Казеевка, Камайка, Ключи, Лемзяйка, Ленинка, Новая Каменка, Старая Каменка, Ленино, Калинино, Надеждино, Малая Валяевка, Большая Валяевка, Оленевка, Соловцовка, Воскресеновка, Ольшанка, Ивановка, Александровка, Панкратовка, железнодорожная станция Ардым, поселок Ардымский, населенный пункт Второе Отделение и садоводческое некоммерческое товарищество «Малиновка».

В четверг, 15 июня, с 8.00 до 16.00 будет приостановлено газоснабжение домов, расположенных в селах Варыпаево, Волхон-Умет, Волхонщино и Спасско-Александровка Пензенского района; Дружаевка, Ключи, Малая Сердоба, Новое Демкино, Новое Назимкино, Новое Славкино, Старое Славкино Малосердобинского района, а также в селах Верхозим, Синодское, Пестровка, Александро-Богдановка и Каргалейка Шемышейского района Пензенской области.