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Виктор Кувайцев поручил привести в порядок частный сектор в Пензе

12:12 | 03.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 3 июня 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам обратить внимание на благоустройство частного сектора.

Виктор Кувайцев поручил привести в порядок частный сектор в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В субботу, 3 июня, он посетил улицы Ферганскую, Львовскую, Чебышева, Мереняшева, где в настоящее время здесь идет ремонт проезжей части по программе «Безопасные и качественные дороги».

Мэр обратил внимание главы администрации Первомайского района Лидии Беляковой на недостаточную работу по ликвидации несанкционированной рекламы.

Кроме того, глава администрации Пензы поручил встретиться с жителями домов и провести с ними беседу по вопросу благоустройства прилегающей территории, в частности, уборки мусора и строительного материала.

«Ежедневно ведутся работы по наведению порядка и чистоты в городе, частный сектор не должен оставаться в стороне», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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