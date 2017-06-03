В мэрии обсудили вопросы финансово-хозяйственной деятельности МУП «Пензадормост» ЖКХ

Пенза, 3 июня 2017. PenzaNews. Вопрос финансово-хозяйственной деятельности МУП «Пензадормост» стал основным на совещании, состоявшемся в мэрии в субботу, 3 июня.

Фото: Penza-gorod.ru

На сегодняшний день у предприятия есть проблемы с кредиторской и дебиторской задолженностью.

Кроме того, существующий автопарк требует ремонта и обновления, а также приобретения дополнительной техники, особенно для содержания дорог в зимний период. Несмотря на это, сотрудники МУП «Пензадормост» в круглосуточном режиме выполняют работу в полном объеме.

Директор предприятия Вячеслав Голохвастов предложил оптимизировать расходы, продав базу в Октябрьском районе.

После совещания, мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил эту базу. После осмотра административного здания, гаражного бокса и территории, он сообщил, что принято решение, которое оздоровит финансово-хозяйственную деятельность «Пенздормоста».

«Это предприятие, от которого зависит комфорт и благоустройство в городе. Поэтому необходимо сделать все, чтобы оно работало», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.