В Пензе с 5 июня приступят к восстановлению и установке светофоров ЖКХ

Пенза, 4 июня 2017. PenzaNews. Подрядная организация, выигравшая торги на установку светофорных объектов в Пензе, приступит к работам с предстоящего понедельника, 5 июня. Об этом сообщил директор Центра организации дорожного движения города Владимир Рузляев в ходе совещания, которое провел вице-мэр Юрий Ильин.

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На нем также были затронуты вопросы, связанные с нарушением плана-графика ремонта дорог.

Юрий Ильин поручил руководству департамента ЖКХ Пензы предусмотреть в контрактах пункт, который в подобных ситуациях позволит расторгнуть отношения с подрядчиками.

Кроме того, вице-мэр обратил внимание на малое количество бригад в выходные.

«Многие уезжают в это время из города, транспортный поток ослабевает. Это самое лучшее время для ремонта дорог», — отметил он.

Помимо этого, Юрий Ильин поручил подготовить список торговых павильонов, мешающих проведению работ в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба мэрии.

Электронный аукцион на восстановление светофорных объектов на улично-дорожной сети Пензы был объявлен департаментом ЖКХ города 27 марта. Начальная (максимальная) цена контракта составляла около 39,9 млн. рублей.

Аукцион состоялся 21 апреля. На него было подано две заявки — от ООО «Адонис» из Уфы и ООО «Пензенская инновационная компания». Победителем была признана первая фирма, снизившая цену до 33,7 млн. рублей.

Согласно требованиям заказчика, работы необходимо провести до 1 сентября 2017 года. Их финансирование осуществляется из бюджетов трех уровней — федерального, регионального и городского.