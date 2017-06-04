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Мэр Пензы призвал дорожников подстраиваться под погоду

11:32 | 04.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 4 июня 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев считает, что представители подрядных организаций должны подстраиваться под переменчивую погоду, чтобы не допустить срыва сроков работ.

Мэр Пензы призвал дорожников подстраиваться под погоду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Погодные условия сейчас неустойчивые, поэтому нужно пользоваться случаем и стараться сделать максимальный объем работ», — сказал он в ходе посещения участков, которые приводятся в порядок в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Кроме того, Виктор Кувайцев проверил, как ведется реконструкция улицы Антонова.

Мэр отметил, что работы по укладке полотна и подготовки дороги осуществляются одновременно.

«У нас есть уверенность, что данный объект будет сдан в срок», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.
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