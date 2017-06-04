Мэр Пензы призвал дорожников подстраиваться под погоду
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Пенза, 4 июня 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев считает, что представители подрядных организаций должны подстраиваться под переменчивую погоду, чтобы не допустить срыва сроков работ.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Погодные условия сейчас неустойчивые, поэтому нужно пользоваться случаем и стараться сделать максимальный объем работ», — сказал он в ходе посещения участков, которые приводятся в порядок в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Кроме того, Виктор Кувайцев проверил, как ведется реконструкция улицы Антонова.
Мэр отметил, что работы по укладке полотна и подготовки дороги осуществляются одновременно.
«У нас есть уверенность, что данный объект будет сдан в срок», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.