Мэр Пензы призвал дорожников подстраиваться под погоду ЖКХ

Пенза, 4 июня 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев считает, что представители подрядных организаций должны подстраиваться под переменчивую погоду, чтобы не допустить срыва сроков работ.

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«Погодные условия сейчас неустойчивые, поэтому нужно пользоваться случаем и стараться сделать максимальный объем работ», — сказал он в ходе посещения участков, которые приводятся в порядок в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Кроме того, Виктор Кувайцев проверил, как ведется реконструкция улицы Антонова.

Мэр отметил, что работы по укладке полотна и подготовки дороги осуществляются одновременно.

«У нас есть уверенность, что данный объект будет сдан в срок», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.