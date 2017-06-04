На ремонт дорог в селе Пазелки дополнительно направят 2 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 4 июня 2017. PenzaNews. 2 млн. рублей будет дополнительно направлено на ремонт дорог в селе Пазелки Бессоновского района Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе традиционного эрзянского праздника «Покш эрзянь чи» в воскресенье, 4 июня.

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«В прошлом году мы отремонтировали дорогу, ведущую из Пензы в село Пазелки, но, проезжая по населенным пунктам, иногда я вижу, что дороги требуют ремонта. На праздник без подарка не приходят, поэтому я принял решение — на ремонт внутрипоселковых дорог села Пазелки будет дополнительно перечислено 2 млн. рублей», — сказал глава региона.

Также он выразил признательность местным жителям за благотворительную акцию, организованную с целью помощи односельчанам, пострадавшим от пожара.

«Я сам родился и вырос в селе, знаю, что это такое — пожар. Это беда большая. Хорошо, что вы стараетесь помочь тем людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. […] На следующей неделе я попрошу благотворительные организации, и 100 тыс. рублей пострадавшим от пожара мы на восстановление дома перечислим», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.