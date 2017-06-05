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Жителям Пензы после перерасчета за услуги ЖКХ возвращено более 900 тыс. рублей

11:24 | 05.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Более 900 тыс. рублей возвращено жителям Пензы за неделю в результате перерасчета стоимости услуг ЖКХ, произведенного по предписаниям Госжилстройтехинспекции региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жителям Пензы после перерасчета за услуги ЖКХ возвращено более 900 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

За электроэнергию, потребленную при содержании общего имущества, свыше 500 тыс. рублей возвращено жителям следующих домов: №45 на улице Карпинского, №1 на улице Фурманова, №33 на проспекте Строителей, №25 на улице Рахманинова, №32 на улице Лядова, №29 на улице Кижеватова, №45 на улице Российской и №137 на улице Ладожской.

Жителям дома №46 на улице Герцена после перерасчета за одностороннее повышение платы на коэффициент инфляции возвращено почти 76 тыс. рублей, а владельцам квартир в доме №9 на улице Онежской — около 325 тыс. рублей после исключения дополнительных расходов по ремонту общего имущества без решения общего собрания собственников.
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