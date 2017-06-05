В Пензе работы по перекладке теплосетей начаты на пяти объектах из 14 ЖКХ

Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Подрядчики вышли в Пензе на пять участков из 14, на которых в 2017 году планируется осуществить перекладку теплосетей. Об этом сообщил директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов.

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«Сформулирована у нас программа […] по перекладке 14 участков магистральных сетей. Работы уже ведутся по пяти», — сказал он в ходе встречи с журналистами в пресс-центре ИА «PenzaNews» в понедельник, 5 июня.

Александр Суслов добавил, что, в частности, ремонт начат на проспекте Победы, улицах Суворова и Калинина.

«Остальные договора на выходе, буквально в течение недели мы их подпишем. Подрядчики есть. Материалы до 15 июня практически полностью будут в Пензе», — отметил руководитель филиала компании «Т Плюс».