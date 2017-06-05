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Ремонт сетей на улице Кулакова в Пензе рассчитывают завершить в течение недели

19:11 | 05.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Ремонт теплосетей на улице Кулакова в Пензе, из-за которого автомобилисты испытывают неудобства, планируется завершить в течение недели. Об этом сообщил директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов.

Директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов (слева) и вице-мэр Пензы Юрий Ильин (справа)

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По срокам — максимум в течение недели. Там есть некоторые технические сложности. […] Сейчас нужно стенку разбирать с камерой, чтобы поставить неподвижную опору», — пояснил он в ходе встречи с журналистами, состоявшейся в пресс-центре ИА «PenzaNews» в понедельник, 5 июня.

Александр Суслов добавил, что специалисты выполнили работы на половине участка.

В свою очередь вице-мэр Пензы Юрий Ильин, который также принимал участие в пресс-конференции, отметил, что оставшийся объем работ меньше по сравнению с уже завершенным.
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