В Пензе намечено повторно использовать демонтированные гранитные бордюры ЖКХ

Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Бордюры из гранитного камня, которые ранее были демонтированы на улицах Пензы в рамках ремонта дорог, планируется использовать повторно, если позволит их состояние. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«[...] Для пробы попытались их поднять, выровнять, получилось крайне безобразно, целесообразности сохранения его на том месте не было», — прокомментировал замглавы городской администрации ход работ в районе монумента «Самолет» на проспекте Победы, отвечая на вопрос одного из пользователей Facebook о причинах замены бордюров из гранита на бетонные блоки.

«Весь пригодный гранитный камень будет использован вторично», — добавил Юрий Ильин.