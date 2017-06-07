17:11:56 Среда, 7 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе намечено повторно использовать демонтированные гранитные бордюры

13:10 | 07.06.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Бордюры из гранитного камня, которые ранее были демонтированы на улицах Пензы в рамках ремонта дорог, планируется использовать повторно, если позволит их состояние. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

В Пензе намечено повторно использовать демонтированные гранитные бордюры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«[...] Для пробы попытались их поднять, выровнять, получилось крайне безобразно, целесообразности сохранения его на том месте не было», — прокомментировал замглавы городской администрации ход работ в районе монумента «Самолет» на проспекте Победы, отвечая на вопрос одного из пользователей Facebook о причинах замены бордюров из гранита на бетонные блоки.

«Весь пригодный гранитный камень будет использован вторично», — добавил Юрий Ильин.
Актуальное
Читайте также
Руководитель «Кузнецкмежрайгаза» оштрафован за коррупционное правонарушение Среди пензенских детей избыточный вес чаще всего наблюдается у подростков 10–14 лет
В Пензенской области заболеваемость ожирением снизилась в 2016 году на 17% В Пензе начата проверка по факту получения взятки сотрудником ДПС
В Пензенской области более 550 га травы скошено на корм В Пензе связали высокий показатель ожирения с проведением диспансеризации
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама