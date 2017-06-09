Понятие «дворовое хозяйство» планируется определить в Жилищном кодексе — эксперт ОНФ ЖКХ

Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Понятие «дворовое хозяйство», необходимость определения которого возникла в связи с реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», будет введено в Жилищном кодексе РФ. Об этом сообщила член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина в ходе визита в Пензу.

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«Сейчас мы нашли ошибки в законодательстве. […] За 2017 год и 2018-й мы уберем эту коллизию. Само понятие «дворовое хозяйство» сегодня в Жилищном кодексе не прописали. Земля-то муниципальная, а мы согласились, что мы будем ее содержать», — сказала она в ходе брифинга, состоявшегося в пензенском региональном отделении ОНФ в пятницу, 9 июня.

Светлана Калинина добавила, что все многоквартирные дома должны вносить равный вклад в содержание имущества, которое появится в общем дворе в результате реализации проекта.

«Содержать в обязательном порядке жители должны эту территорию сами. Но, например, четыре дома с разными формами управления — как договориться, чтобы эту территорию в равных долях содержать? […] Пусть это будет 12 копеек с 1 кв. метра, но это дворовое хозяйство будет отдано всему дворовому кондоминиуму», — подчеркнула член центрального штаба ОНФ.