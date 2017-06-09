Суд ограничил свободу председателя ЖСК после гибели пенсионерки под грудой снега в Пензе ЖКХ

Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на полгода председателю жилищно-строительного кооператива «Сура» в Пензе после гибели пенсионерки.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«Следствием и судом установлено, что председатель ЖСК «Сура» не принял своевременных мер по очистке и предотвращению схода снега с крыши дома по улице Калинина силами специализированной организации либо собственными. В результате 22 февраля 2017 года на 74-летнюю жительницу дома, стоявшую около подъезда, произошел сход наледи и снега с крыши. С полученными телесными повреждениями женщина была госпитализирована, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, через непродолжительное время скончалась», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Людмила Фомина.

Она отметила, что приговор суда не вступил в законную силу.