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Суд ограничил свободу председателя ЖСК после гибели пенсионерки под грудой снега в Пензе

17:11 | 09.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на полгода председателю жилищно-строительного кооператива «Сура» в Пензе после гибели пенсионерки.

Суд ограничил свободу председателя ЖСК после гибели пенсионерки под грудой снега в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«Следствием и судом установлено, что председатель ЖСК «Сура» не принял своевременных мер по очистке и предотвращению схода снега с крыши дома по улице Калинина силами специализированной организации либо собственными. В результате 22 февраля 2017 года на 74-летнюю жительницу дома, стоявшую около подъезда, произошел сход наледи и снега с крыши. С полученными телесными повреждениями женщина была госпитализирована, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, через непродолжительное время скончалась», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Людмила Фомина.

Она отметила, что приговор суда не вступил в законную силу.
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