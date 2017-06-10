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Вице-мэр призвал ускорить ремонт теплосетей на улице Калинина в Пензе

17:03 | 10.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 10 июня 2017. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин призвал представителей ПАО «Т Плюс» ускорить темпы ремонта тепловых сетей на улице Калинина, чтобы не допустить срыва сроков укладки асфальта в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Вице-мэр призвал ускорить ремонт теплосетей на улице Калинина в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он потребовал от подрядчиков, работающих на объектах улично-дорожной сети, учитывать наличие инженерных сооружений и электрических сетей на ремонтируемых участках.

«Работы должны проходить последовательно: сначала — ремонт коммуникаций, затем — проезжей части. Необходимо приглашать представителей сетевых организаций на места», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в субботу, 10 июня.

Как сообщает пресс-служба мэрии, еще одно поручение вице-мэра касалось организации парковки на улице Титова в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, в преддверии которого одна из команд будет тренироваться на стадионе «Зенит».
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