Вице-мэр призвал ускорить ремонт теплосетей на улице Калинина в Пензе ЖКХ

Пенза, 10 июня 2017. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин призвал представителей ПАО «Т Плюс» ускорить темпы ремонта тепловых сетей на улице Калинина, чтобы не допустить срыва сроков укладки асфальта в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

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Он потребовал от подрядчиков, работающих на объектах улично-дорожной сети, учитывать наличие инженерных сооружений и электрических сетей на ремонтируемых участках.

«Работы должны проходить последовательно: сначала — ремонт коммуникаций, затем — проезжей части. Необходимо приглашать представителей сетевых организаций на места», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в субботу, 10 июня.

Как сообщает пресс-служба мэрии, еще одно поручение вице-мэра касалось организации парковки на улице Титова в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, в преддверии которого одна из команд будет тренироваться на стадионе «Зенит».