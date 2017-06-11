22:14:21 Воскресенье, 11 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ВАЖНО Программа мероприятий, которые пройдут в Пензе в честь Дня России и Дня города 12 июня 2017 года

Дома на улицах Фрунзе, ИТР и Лазо в Пензе остались без воды из-за аварии

16:08 | 11.06.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 11 июня 2017. PenzaNews. Дома, расположенные на улицах Фрунзе, ИТР и Лазо в Пензе, остались без воды из-за коммунальной аварии.

Дома на улицах Фрунзе, ИТР и Лазо в Пензе остались без воды из-за аварии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба городской администрации, она произошла в воскресенье, 11 июня, из-за действий подрядной компании, которая осуществляет снос дома №12 на улице Фрунзе.

По данным мэрии, организация не согласовала отключение сетей, и при проведении работ по сносу был задет водопровод.

На место коммунальной аварии выехал мэр Пензы Виктор Кувайцев, которого о положении дел проинформировал технический директор ООО «Горводоканал» Николай Грунтов.

По его словам, на данный момент определены параметры трубы и степень аварийности, работники предприятия откачивают воду.

Виктор Кувайцев призвал наладить водоснабжение в кратчайшие сроки.

«До вечера сегодняшнего дня необходимо восстановить подачу водоснабжения в микрорайоне. Этот вопрос находится на моем личном контроле», — сказал он.
Актуальное
Читайте также
Виталию Дорошу вручены регалии почетного гражданина Пензы Разбившийся под Саратовом самолет не связан с Пензенской областью — прокуратура
Мошенник выманил деньги у жительницы Кузнецка под предлогом покупки дивана Дорога на улице Краснова в Пензе после ремонта должна стать образцовой — мэр
Пропавший больше года назад житель Лунинского района до сих пор не найден Мэр предложил привлечь перевозчика к обустройству парковки у пензенского «Зенита»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама