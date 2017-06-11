Дома на улицах Фрунзе, ИТР и Лазо в Пензе остались без воды из-за аварии ЖКХ

Пенза, 11 июня 2017. PenzaNews. Дома, расположенные на улицах Фрунзе, ИТР и Лазо в Пензе, остались без воды из-за коммунальной аварии.

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, она произошла в воскресенье, 11 июня, из-за действий подрядной компании, которая осуществляет снос дома №12 на улице Фрунзе.

По данным мэрии, организация не согласовала отключение сетей, и при проведении работ по сносу был задет водопровод.

На место коммунальной аварии выехал мэр Пензы Виктор Кувайцев, которого о положении дел проинформировал технический директор ООО «Горводоканал» Николай Грунтов.

По его словам, на данный момент определены параметры трубы и степень аварийности, работники предприятия откачивают воду.

Виктор Кувайцев призвал наладить водоснабжение в кратчайшие сроки.

«До вечера сегодняшнего дня необходимо восстановить подачу водоснабжения в микрорайоне. Этот вопрос находится на моем личном контроле», — сказал он.