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Жителям Пензы предложат вложить деньги в обустройство парковок во дворах

13:05 | 13.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил начальнику департамента ЖКХ Пензы Андрею Скрипкину и главам администраций районов города предложить жителям домов, вблизи которых ведется ремонт дорог, вложить собственные средства в обустройство заездных карманов и парковок во дворах.

Жителям Пензы предложат вложить деньги в обустройство парковок во дворах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Возможно, у людей будут пожелания, и они готовы поучаствовать в этом личными средствами, чтобы заасфальтировать заездной карман или придомовую парковку, чтобы благоустройство было выполнено комплексно и жители были бы довольны», — отметил глава администрации Пензы в ходе аппаратного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 13 июня.

Также Виктор Кувайцев обратил внимание Андрея Скрипкина, что колодцы на ремонтируемой проезжей части нужно при необходимости восстанавливать, чтобы они не провалились через 2–3 месяца.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе совещания начальник департамента ЖКХ Пензы заверил, что работы по федеральному проекту «Безопасные качественные дороги» ведутся с соответствие с графиком, а некоторые подрядчики даже значительно опережают установленные сроки, выполняя работы с хорошим качеством.
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