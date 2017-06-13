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В Пензе озвучены первые планы по проекту «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год

18:56 | 13.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. Представители администрации Пензы начали планировать мероприятия по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», часть средств в рамках которого в 2018 году может быть направлена на реконструкцию какого-либо городского объекта. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин на заседании постоянной комиссии гордумы по ЖКХ, благоустройству территорий и экологии во вторник, 13 июня.

В Пензе озвучены первые планы по проекту «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Заместитель главы администрации города уточнил, что пока в качестве возможных вариантов рассматривается три объекта.

По его словам, это расширение проезжей части в поселок Нефтяник; дорога, соединяющая улицы 40 лет Октября и Центральную, а также реконструкция Бакунинского моста.

Кроме того, на заседании были рассмотрены предварительные результаты реализации проекта в текущем году. По официальной информации, все работы идут строго в соответствии с графиком, в некоторых случаях — даже с опережением, сообщает пресс-служба мэрии.
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