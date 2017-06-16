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В Заречном вдоль дороги к Ахунской проходной начали монтировать освещение

16:02 | 16.06.2017 | ЖКХ

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Заречный, 16 июня 2017. PenzaNews. Работы по монтажу светильников на 55 опорах начаты в Заречном Пензенской области на дороге, ведущей к Ахунской проходной.

В Заречном вдоль дороги к Ахунской проходной начали монтировать освещение

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Планируется, что они будут выполнены за два–три дня.

Мощность ламп составит 150 Вт, но освещенность на данном участке будет выше, чем на других улицах города, где используются такие же лампы.

Добиться такого результата планируется за счет того, что высота световых опор составляет 7 метров, а не девять.

Полную техническую готовность линии уличного освещения намечено обеспечить к 26 июня, а запущена она будет после оформления всех необходимых документов, сообщает управление общественных связей Заречного.
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