Персонал кузнецкой «Гортеплосети» переведут в «Гидромаш-Групп» ЖКХ

Кузнецк, 16 июня 2017. PenzaNews. Персонал МУП «Гортеплосеть» города Кузнецка Пензенской области будет переведен в АО «Гидромаш-Групп». Такое решение принято в ходе встречи мэра Сергея Златогорского с внешним управляющим АО «Гидромаш-Групп» Игорем Крулем, состоявшейся в пятницу, 16 июня.

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В ней также приняли участие первый вице-мэр Владимир Трошин и директор МУП «Гортеплосеть» Владимир Дильман.

Как сообщает пресс-служба администрации Кузнецка, с 1 июля — после передачи тепловых сетей в аренду — реализацией тепла и горячей воды на территории города будет заниматься единая теплоснабжающая организация АО «Гидромаш-Групп».

Принято решение сохранить весь квалифицированный персонал. 123 человека перейдут на работу в новую организацию и продолжат заниматься текущим содержанием и подготовкой сетей к отопительному сезону.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 27 января 2016 года в отношении АО «Гидромаш-Групп» было введено внешнее управление. Внешним управляющим утвержден Игорь Круль.

В отношении МУП «Гортеплосеть» также введено внешнее управление. Соответствующее решение принято Арбитражным судом Пензенской области 30 января 2017 года. Внешним управляющим утвержден Павел Александров.